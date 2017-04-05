南投縣長林明溱允諾改善水里鄉野溪、農路

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南投縣長林明溱（左2），由議員陳淑惠（右﹜陪同，勘查水里鄉農路。（廖志晃攝）

南投水里鄉野溪護岸高度不足，雨季來臨時恐怕釀成災害，還有多處農路殘破不堪，影響安全；南投縣長林明溱5日前往勘查，並責成工務處盡快完成工程規畫及發包，維護安全。

林明溱由議員陳淑惠、立委許淑華水里服務處主任石賢民、工務處處長陳錫梧陪同，到水里鄉永興村水火同源下游野溪、郡坑村農路等地會勘。

水里鄉永興村水火同源下游野溪，已於2016年整治完成，但左岸臨路側護岸高度不足，豪雨來時有可能發生災害，確有補強的必要；林明溱同意施作，初估工程經費140萬元。

水里鄉郡坑村聯絡道路是土石路，每逢大雨泥濘難行，必須鋪設PC道路及截水溝；上安村農路破損難行，人車通行不便；永豐村永豐3路及永豐路225巷，是居民主要出入道路，年久失修，也將鋪設PC路面。

郡坑村聯絡道路坡度陡、路面顛簸，下坡車輛煞車踩到底仍無法完全停止，遇到雨天更危險！林明溱表示，為了農民的安全，工務處要加速規畫，務必在雨季前完成。

(中時)