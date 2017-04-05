台中3件超商搶案1次偵破 2嫌落網
台中市4、5日連續發生3件超商搶案，其中劉姓嫌犯因缺錢花用，4日清晨於西區一家超商搶劫，匆忙逃逸後，5日凌晨3時多又在北屯區熱河路超商行搶；太平區超商搶案則是林姓男子與父親吵架後負氣犯案。警方昨日循線逮捕涉嫌的劉姓、林姓男子，偵訊後依強盜罪嫌移送法辦。
北屯超商大夜班店員表示，當時歹徒頭戴半罩式安全帽、口罩、持刀衝進超商拿西瓜刀指著他恐嚇說「錢拿來！」，男店員嚇出一身冷汗，手一邊開收銀機、一邊拿錢，全放進嫌犯所攜帶的白色塑膠袋內，犯案過程不到3分鐘。
台中市刑警大隊長駱立凡表示，專案小組成員於8小時破案，昨日12時許調閱沿線監視器影像發現劉嫌搭乘計程車外出，根據計程車司機供述將劉載送西區臺灣大道一家網咖，辦案人員前往逮捕，發現劉嫌當時正在網咖內玩線上遊戲，看見警方出現，鎮定冷靜，並坦承犯下2起超商強盜案。
「搶劫非第一次！」警方指出，有詐欺、強盜前科的27歲劉男曾涉嫌2008年超商搶案，前年2月間才因詐欺罪服刑期滿出獄，可能因失業至今，又重回搶劫這條路，連續在西區、北屯區超商持西瓜刀行搶，一共得手2.2萬多元，行搶後到理容院按摩、網咖花用贓款，警方逮捕他時，劉身上的贓款僅剩8千多元，全案訊後依強盜罪嫌送辦。
台中市在24小時內接連發生3起超商搶案，有媒體質疑台中市治安亮紅燈？網友也紛紛在網路留言「台灣高譚市不是叫假的」、「台中治安好像沒有綠燈過啊！」等，警方破案在即組成專案小組在搶超商現場採得跡證並調閱沿路監視器，鎖定劉嫌涉嫌重大，兵分多路，逮捕犯嫌迅速破案。
(中時)
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