通靈少女收視續走高 郭書瑤請吃紅龜粿
戲劇「通靈少女」在公視首播收視開紅盤，單節收視率破1。女主角郭書瑤誇下海口說，「假如收視率破2，我就請大家吃紅龜粿」，男主角蔡凡熙加碼說，收視若破5，就邀大家挑戰投9宮格。
「通靈少女」是公視與HBO ASIA首度跨國合作的影集，故事講述郭書瑤飾演一位有通靈體質的高中女生，白天學校上課，晚上在宮廟當仙姑，才16歲的她，就已看盡人性百態，但內心期待能擁有一般少女的平凡生活，直到有天遇見蔡凡熙飾演的轉學生阿樂，人生起了很大轉變。
「通靈少女」上週播出後，劇情引爆網路圈話題迴響，郭書瑤戲中在餅乾日親手做紅龜粿意外爆紅，網友紛紛表示，「看到紅龜粿真心的大笑很久」、「情人節以後送紅龜粿」、「紅龜粿市場一定會缺貨，日韓觀光客的新伴手禮」。
郭書瑤說，這齣戲讓大家有共通的話題，闔家大小都可以共同觀賞，覺得是一件感人的事情，她更提到，「假如收視率破2，就請大家吃紅龜粿」。
劇中飾演萬人迷學長的蔡凡熙說，首播當天陪家人一起觀看，家人很喜歡這部戲，「如果收視率破5，就到大魯閣棒球場讓大家挑戰投9宮格」。問到收視率破5會願意露肌肉上空陪大家打棒球嗎？經紀人則笑著婉拒，「還是希望以陽光健康的方式啦」。
「通靈少女」在公視第一集播出後，收視開紅盤、單節收視率破1。針對「公視+7」網路平台近日無法順利連線觀看，公視表示，目前已緊急加開頻寬以回饋觀眾，播出後7天內，登入會員就可網路免費收看。1060405
(中央社)
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