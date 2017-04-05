莊瑞雄：台電對核三居民健康不聞不問
民進黨立委莊瑞雄今天說，接獲民眾陳情，核三廠機組規劃逐年退役，台電也針對附近做輻射能量檢測，但對附近居民健康卻不聞不問。經濟部表示，會盡快研擬相關經費與計畫改善。
莊瑞雄今天表示，近日屢屢接獲核三廠附近民眾陳情，表示核三廠機組現今規劃逐年退役，台電也針對附近土壤、水質做輻射能量檢測，但對附近居民健康卻不聞不問，當地居民怒吼「測土測水就是不測人」。他今天也於立法院質詢經濟部次長沈榮津，沈榮津則承諾將會盡快研擬相關經費與計畫改善。
莊瑞雄說，他接獲陳情後立刻與經濟部協調，並表示非核家園本來就是政府的目標，監測環境輻射就是要保障居民健康無虞，但只監測環境，不監測居民身體輻射量，這根本是做事做一半，反而是浪費公帑。1060405
(中央社)
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