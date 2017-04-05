薩德效應 現代汽車在陸銷量斷崖下跌
韓國媒體報導，南韓現代起亞汽車3月在中國大陸銷售量縮水一半。推測大陸「反薩德」的火勢已從流通業蔓延至製造業。繼樂天集團後，南韓產業界如今都戰戰兢兢。
樂天集團決定向南韓軍方轉讓用地，供終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）部署使用後，樂天在中國的業務命運多舛。截至4月2日止，樂天瑪特超市在中國的99個大型商場中，已有75個停業。
韓民族日報中文網5日報導，繼樂天在中國業務縮減，大陸反薩德的火勢也蔓延至汽車製造業。
現代汽車表示，3月在中國市場銷量（5萬6026輛）比去年同期減少44.3%。起亞汽車的銷量（1萬6006輛）比去年同期減少68%。兩家公司汽車銷量共計7萬2032輛，減幅達52.2%。
現代汽車和起亞汽車在中國分別有4家和3家工廠。現代汽車原計劃在8月左右重慶新工廠竣工開始營運後，重新整頓生產和銷售網，加速進軍中國市場。
去年現代起亞汽車透過與陸企合資的公司在中國銷售180萬輛汽車，占現代起亞汽車全球汽車銷量的23%。
報導稱，繼現代起亞汽車後，南韓其他整車企業也同樣處於緊張狀態。另外，南韓農產品行業對大陸出口也呈下滑趨勢。
根據韓國農林畜產食品部發布的「3月農林畜產食品出口動向」，南韓對中國大陸食品出口比去年同期減少5.6%。1060405
(中央社)
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