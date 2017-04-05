南投老人長青學苑 開課了！
南投縣政府鼓勵終身學習，補助各鄉鎮市公所開辦長青學苑，近期陸續開課，歡迎踴躍參與，讓生活更充實，可向公所報名，或上網南投縣政府社會及勞動處─老人福利專區長青學苑項下查看，或電洽鍾小姐049-2244221。
社會及勞動處表示，縣府每年補助各鄉鎮市公所開設3至6班，每班最多補助5萬元，今年已邁入第34期，每年約有1600人受惠，參與人數年年增加，深獲長輩好評。
長青學苑課程，包括語文會話類、運動強身類、音樂育樂類、才藝藝術類等，還有電腦班，提供老人學習文書處理與上網，與全球資訊接軌。
(中時)
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