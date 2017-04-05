韓檢方擬申請延長朴槿惠逮捕期限

我要評比

南韓檢方今天透露，朴槿惠政府民間友人崔順實干政醜聞案待查事項仍多，無法如期偵結，延長對前總統朴槿惠的逮捕期限勢在必行。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，檢方有望於6、7日提請法院批准延期。

依據南韓法律規定，逮捕期限最長20天，朴槿惠3月31日涉嫌受賄被捕於4月9日到期後，檢方可能申請逮捕期限延期10天。

如獲法院批准，檢方可在獄中訊問至19日。檢方計畫6日再度前往首爾看守所訊問朴槿惠，爭取額外訊問3、4回後，趕在總統選舉起跑的本月17日前公訴朴槿惠。推測15日前後公訴可能性較大。1060405

(中央社)