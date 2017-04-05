二審判劉文雄免賠 金溥聰：一定上訴
前國安會秘書長金溥聰不滿前立委劉文雄在電視上說他用特權通關等，提告求償，台灣高等法院今天判金溥聰敗訴。金溥聰說，等看到判決書再說，但一定會上訴，爭取公道。
劉文雄表示，對於金溥聰要再上訴他沒意見，這是金溥聰的權利，但他認為，「一個人怨全世界，全世界都罵一個人，那恐怕要檢討的不是全世界，而是那一個人」。
這起案件源於劉文雄於1年多前，在電視節目中說金溥聰濫用特權通關，在日本受到官員的服務處理私事等語；金溥聰不滿劉文雄的說法，提告求償新台幣100萬元並要求登報道歉。
一審判劉文雄賠金溥聰40萬元、登報道歉；案件上訴到二審，高等法院今天改判劉文雄免賠、不用登報道歉，全案還可上訴。
金溥聰友人說，「這個二審判決實在太離譜了」，台灣民眾對「特權」充滿厭惡，一審法官也認為若無端被批評為「濫用特權」，是「足以貶抑原告於社會上之評價，構成對名譽之損害」，居然被二審法官認為是中性的名詞？這實在令人不解，也難以接受。
金溥聰友人表示，如果照法官判決，退職官員享受特權都是「中性」合理，那豈不是冤枉了那些過去因為享受特權被民眾和媒體罵到臭頭的立委及民意代表？
金溥聰友人質疑，難道因為劉文雄被提名監委，所以法院就出現南轅北轍不符社會認知的判決嗎？希望法院還能秉持公平正義，不要受到政治力影響。1060405
(中央社)
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