賴秀如將接駐英代表處文化組長

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文化評論家張鐵志因太太健康因素，請辭駐英國台北代表處文化組長一職，據了解，此職務將由前中央通訊社總編輯賴秀如接任。

文化部1月曾證實張鐵志將接任駐英國台北代表處文化組長，但新職都還沒接任，張鐵志就請辭，表示因為太太慢性病的原因，赴英國療程會中斷。

據了解，賴秀如將接任駐英代表處文化組長，預計5月赴任。

賴秀如曾任中央廣播電台總台長，中央社總編輯，以及「想想論壇」主編。1060405

(中央社)