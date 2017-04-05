林依晨挑戰性侵戲 藍正龍新片施暴

演員藍正龍、林依晨主演懸疑犯罪電影「神秘家族」，林依晨戲路大轉變，挑戰演出遭性侵、滅門的不幸女子，藍正龍也一改陽剛正直形象，飾演對林依晨施暴的神秘男子。

「神秘家族」改編中國大陸福建滅門案，林依晨、藍正龍、姜武、惠英紅、陳曉主演，描述遭性侵的女子「苗苗」，3年後父母及弟弟在平安夜被殺害，唯一倖存的她要找出慘案真相，卻發現家人極力隱藏的秘密，今年5月19日上映。

金鐘影帝、后藍正龍和林依晨是首次合作拍片，對手戲都有大突破，林依晨飾演在雨夜遭性侵的女子「苗苗」，藍正龍就是對她施暴的神秘黑衣男子。

挑戰演出個性壓抑陰沉角色，林依晨戲路大轉變，談起演出「苗苗」，林依晨坦言是自我挑戰，也許會經歷很黑暗的事，但要怎麼在這樣的泥沼重新爬起、振作。

藍正龍一改陽剛正直形象，片中全用眼神和肢體表達，直呼考驗演技，不想用常規方式演出心理變態，「而是希望表現出一個正常的、心理不平衡的人，這樣往往更加有恐怖的效果」。

陳曉首次演出驚悚片，與林依晨扮演姊弟，他說，演出「神秘家族」一圓想拍恐怖片的夢，剛開始看劇本曾一頭霧水，要仔細推敲，劇情著實離奇難測，結局更是一絕，讓他很快就答應演出。1060405

(中央社)