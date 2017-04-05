敘利亞遭化武攻擊 英外相：阿塞德幹的
英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天表示，敘利亞反抗軍掌控城鎮發生疑似化武攻擊，所有證據直指總統阿塞德是幕後黑手。這起事件造成超過70人喪命。
強生抵達布魯塞爾召開敘利亞援助會議時說：「我掌握的所有證據顯示，這是阿塞德（Bashar al-Assad）政府所為，他們以非法武器對付自家人民。」
強生表示：「這向大家證實，這是個野蠻政權。在發生此等衝突後，他們仍有權掌管敘利亞，令人難以想像。」
阿塞德未來的角色是和談關鍵點，反抗軍與其國際支持者都要求阿塞德必須下台。1060405
(中央社)
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