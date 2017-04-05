中平路故事館遭竊後 門鎖4度遭破壞
桃園市中壢區歷史建築「中平路故事館」，日前門鎖遭人破壞，因此驚動保全系統警鈴，中平路商圈發展協會理事長、代理館長劉柏成表示，中平路故事館2016年7月遭竊後，這是近1年半來，第四次門鎖遭人破壞入侵，雖都無財物損失，卻令館方相當憂心。
中平路故事館為80餘年前闢建的日式雙拼宿舍，乘載曾任山地課課長王國治、教育局廖運全等2家人近60年的記憶。王家後代較為知名者，有電視新聞主播王欣怡。桃園市政府文化局發現建物歷史價值，登錄為歷史建物後，進行規畫、修繕後委外經營，現展示公務員文物，並對外販售輕食。
中平路故事館2016年7月遭3名男子闖入，都走裡頭收銀機內的4321元現金，上月31日鎖頭遭破壞後，更讓館方惶恐。
劉柏成指出，建物為歷史建築，為保持其原貌，無法加裝鐵窗等防盜設施，之前門栓遭人侵入，這次加裝門鎖也被破壞，驚動保全系統，好在沒有東西失竊。而館方失竊後，收銀機的現金當天營業結束即點交，不會留在館內過夜，仍阻止不了有心人入侵。
劉柏成說，事發後已到派出所備案，希望警方加裝巡邏箱、天羅地網監視鏡頭，嚇阻宵小。
中壢警分局回應，正擴大調閱現場監視器，追查可疑人士到案。警方將在中平路故事館加設巡邏箱並加強巡邏。至於監視器部分，將視當地需求評估是否申請加裝。
(中時)
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