陳冠宇二軍先發 6局僅失1分取勝

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羅德隊陳冠宇今在二軍先發出賽，主投6局僅失1分拿下勝投。（資料照／羅德海洋隊提供）

效力日職羅德隊的，旅日左投陳冠宇開季從二軍出發，今先發面對西武二軍，最快球速來到146公里，主投6局僅用87球，被擊出9支安打，僅失1分，順利拿下本季二軍首勝。

陳冠宇自經典賽結束返回日本後，直到上月29日二軍比賽中才登板中繼，共投2局無失分，此役首度擔任先發，雖然開局就失掉1分，第2局與第5局又都遇到滿壘危機，但陳冠宇展現實力，屢屢化解危機。

終場羅德就靠著第一局轟出2分炮，終場就以2比1擊敗西武二軍，陳冠宇也成功拿下本季首勝。

(中時電子報)