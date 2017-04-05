陳冠宇二軍先發 6局僅失1分取勝
效力日職羅德隊的，旅日左投陳冠宇開季從二軍出發，今先發面對西武二軍，最快球速來到146公里，主投6局僅用87球，被擊出9支安打，僅失1分，順利拿下本季二軍首勝。
陳冠宇自經典賽結束返回日本後，直到上月29日二軍比賽中才登板中繼，共投2局無失分，此役首度擔任先發，雖然開局就失掉1分，第2局與第5局又都遇到滿壘危機，但陳冠宇展現實力，屢屢化解危機。
終場羅德就靠著第一局轟出2分炮，終場就以2比1擊敗西武二軍，陳冠宇也成功拿下本季首勝。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠宇
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