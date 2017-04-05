坐在公園聊天遭回收車撞飛 公所遭判賠156萬餘元

57歲陳姓男子於2015年3月20日上午10時許，和朋友坐在板橋中山公園內的椅子聊天，卻突遭廖姓司機駕駛資源回收車從後方撞上，陳男當場被彈飛，緊急送醫後，仍造成陳男脊椎閉鎖性骨折、胸椎、腰椎壓迫性骨折，並留下駝背後遺症。陳男憤而向板橋區公所求償。新北地院今判板橋區公所須賠償156萬餘元。可上訴

(中時)