色管理員強拉女童手摸鳥 瞎扯抓癬止癢

呂姓大樓管理員見還沒就讀小學的女童「小欣」長得可愛，竟在去年九月間某日上8時左右，播放A片引來小欣注意，又掏出那話兒強拉小欣的手撫摸，嚇得女童趕緊跑開，小欣父親質問時呂男還下跪請求原諒。

不過，呂某挨告後卻辯稱，他因下體長癬覺得很癢，才請小欣幫他抓癢，並非故意猥褻。新北地檢署以呂某確實強拉小欣的手撫摸下體，依強制猥褻罪嫌起訴這名好色管理員。

(中時)