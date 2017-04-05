台北愛樂奏彌撒曲 演出布魯克納的榮耀

台北愛樂邀旅歐青年指揮家林勤超，合作演出難得一見的布魯克納「第三號彌撒」，這首曲子演出難度高，再加上要有龐大的合唱編制，也因此過去在台灣鮮少演出。

布魯克納為奧地利作曲家，他的作品以交響曲與宗教音樂兩種類型為主，身為虔誠的天主教徒，不僅為他開啟了音樂生命，也成為他畢生創作的核心精神。當中f小調「第三號彌撒」是受到維也納的宮廷樂室委託所作，當時布魯克納深受精神疾病所苦，被醫生禁止於此段時間創作，但他仍無視限制於1868年完成作品。

布魯克納偏好採用華格納式宏大瑰麗的創作手法，且以管樂及風琴讓音樂表現出崇高雄偉的感覺，宛如置身哥德式大教堂，令人由衷發出信仰之心。指揮林勤超表示，「第三號彌撒」特別之處，是以交響樂的方式把彌撒曲帶入音樂廳，改變只在教會或教堂演出彌撒曲的傳統。

1872年「第三號彌撒」在維也納由布魯克納親自指揮首演，並獲得聽眾好評。這部彌撒曲使用了傳統經文，擁有天主教彌撒曲固定的六個段落，並搭配完整的管弦樂團編制、四位獨唱與混聲合唱團。

這部作品見證了布魯克納由宗教音樂，轉向交響曲創作的關鍵，此作預言布魯克納將以交響曲聞名，也無疑是古今所有彌撒曲中最偉大的傑作之一。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，「這次演出由台北愛樂合唱團與台北愛樂青年管弦樂團，一同呈現超過兩百人的龐大演出，作品頗有難度，所以在台灣非常少見」。

「布魯克納的榮耀音樂會」由現任德國邁寧根劇院首席駐院指揮林勤超、台北愛樂合唱團、台北愛樂青年管弦樂團、國內聲樂家林慈音、陳珮琪、穆福淳、葉展毓等，4月10日在國家音樂廳演出。1060405

(中央社)