雄安概念股發燒 滬指創7個月最大漲幅

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大陸中央公布雄安新區後，清明假期結束後4月首交易日立刻迎來開門紅，在雄安概念股的加持助力下，全面發燒，相關類股至少有30檔個股漲鎖死，買氣資金通通歸隊，並帶動滬指上漲1.48%，創7個月最大漲幅。隨著雄安熱的發燒，滬指有機會挑戰3300點大關。

(旺報)