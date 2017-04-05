海通林湧贏得陸券商2016打工皇帝

大陸上市券商陸續公布2016年財報，數據顯示，2016年券商獲利幾乎腰斬，不過，券商的高層有的年薪還不錯，甚至有人飆漲15倍。2016年券商高層就有3位年薪超過千萬（人民幣，下同），其中海通證券總經理助理、海通國際控股總經理林湧2016年稅前薪酬為1549.40萬元，較2015年成長了3.75倍，贏得券商打工皇帝封號。

(旺報)