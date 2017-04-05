《人間條件6》全台票房告捷 最後加演4場
由吳念真編導的舞台劇《人間條件6》，說出上有父母需照顧、下有幼子需養育的三明治世代辛酸，引發全台觀眾共鳴，如今全台場次票房已接近完售，將再度加演。
現年65歲的吳念真表示，「大家都說六、七年級生衣食無缺，但他們真的沒比較好命。不僅要奉養父母、還要扶養子女，壓力真的沒有比我這一代人少。」
吳念真說，《人間條件6》說的就是他這一代人和下一代間的糾結，「所以這齣戲不只是獻給青年世代，我更希望與我同輩人都能觀賞這齣戲，了解兒女們的壓力與心情。」
吳念真表示，《人間條件6》以歌手羅大佑30年前的歌曲《未來的主人翁》為靈感，從歌詞裡所寫到「我們改變的世界，就是他們的未來」作發想。吳念真說，歌詞裡的「未來」已成為了現在，就是現下社會的中堅份子。
《人間條件6》就以這群中堅份子的故事為主軸，包括背負房貸，同時要照顧父母、養育小孩的夫妻，事業有成卻遲遲未婚的女強人，必須照顧重病父親靠女友養的獨生子，生不出小孩的夫妻，在父親期待壓力下接班的富二代等多段故事。
演員除了固定班底柯一正、羅北安、范瑞君、吳定謙、張靜之等人，還有新生代演員包括黃迪揚、鄧九雲及邱俊儒等加入演出陣容。加演場次為5月28日、31日，6月1、4日，於台北城市舞台演出。
(中時)
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