花蓮縣府批中央 東服中心反譏：對縣政熟悉就來得及

許傳盛（右6）暗指各縣市準備時間都一樣，若熟悉縣政規劃就來得及。（東服中心提供）

花蓮縣長傅崐萁今抨擊清明連假蘇花公路塞車嚴重，並砲轟政府前瞻計畫未重視花蓮人的基礎建設，還倉促要求縣府3天之內提報計畫，對此，行政院東服中心回應，「各縣市政府的準備時間都一樣，若對縣政的規畫足夠長遠且熟悉，應該來得及提出質量並重的建設需求。」

對於連假蘇花公路塞車問題，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛表示，為南澳平交道列車通過導致塞車主因，公路總局也在平交道上方進行高架橋工程，預計將在雙十連假前啟用，加上蘇花改今年將開始分段通車，將可大幅舒緩塞車情況。

許傳盛澄清，前瞻基礎建設計畫沒有忽視花蓮人需求，像是花東鐵路雙軌化即包括在內，並強調基隆輕軌完成後將可分散基隆、台北間頻繁的通勤需求，也能釋出軌道運能給北迴線，東部列車班次即可增加，對花蓮人來說也是一大福音。

對於傅崐萁稱地方僅有三天準備時間，許傳盛解釋，中央政府是先概略性的了解各縣市需，以評估預算規模與財政負擔，指出目前特別條例預算法源正在國會審查中，預計法案通過後即會進行細部預算編列作業。

許傳盛說，許多縣市政府對其城市規畫早已有完善且長遠的規畫案，只是過去礙於經費困難而無法執行，即使此次提出爭取並獲同意，都是長期努力而來，不是短時間內草擬規畫而成。反指若對縣政的規畫足夠長遠且熟悉，應該是來得及提出質量並重的建設需求。

若過去來不及提案，許傳盛也建議花蓮縣府，前瞻基礎建設計畫尚有一類「城鄉基礎建設補助」案，將補助各縣市4年內投入1372億元特別預算推動十類建設工程，包括至少新增4萬個停車位、完成1千公里道路更新、中小學校修繕整建、開發在地型產業園區及原民部落營造等。

城鄉基礎建設補助案，未來將開放各縣市提案，只要有其必要且規畫完善，縣府仍有機會爭取中央補助。另外針對傅縣長提出蘇花改過去未曾規畫的大清水至崇德瓶頸路段需求，他也會將地方聲音傳達中央，爭取評估動工。

許傳盛表示，除了鐵公路等建設計畫，「台九線安全景觀大道」拓寬建設計畫也已編列公務預算積極進行中，近期也將爭取早期拓寬路段安全性改善，以及許多專案計畫，強調會盡最大的努力為花東鄉親爭取各式合宜又安全的建設。

(中時)