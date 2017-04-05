先開火再自爆 伊拉克自殺攻擊釀31死

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伊拉克軍方及警方今天表示，提克里特市（Tikrit）發生1起自殺炸彈客攻擊，造成至少31人喪生，42人受傷。

法新社報導，1名警官表示，3名好戰分子昨晚在提克里特市中心開火，稍後在該地區民宅內引爆自己身上的炸彈。

伊斯蘭國（IS）聖戰組織發布聲明，宣稱犯下這起自殺炸彈攻擊；聲明說，7名IS好戰分子發動攻擊，先與安全部隊駁火，在子彈打完後引爆身上炸藥腰帶。

IS於2014年夏季在攻掠巴格達北部及西部廣大地區的閃電攻勢中，曾奪取提克里特市控制權，但伊拉克部隊隔年就收復該地區。

這個聖戰組織仍佔有伊拉克西部及敘利亞東部部分地區，即使遭他們攻佔的這些地區都被收復，他們仍能發動致命炸彈攻擊。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)