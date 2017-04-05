大陸電視劇點擊率 業者：9成涉嫌灌水
中國大陸擁有7億網民，但熱門電視劇網路點擊率動輒上百億，令人咋舌。有業者表示，電視劇片方出錢刷點擊率，已是業界公開的秘密，約9成電視劇點擊率涉嫌灌水。
中國大陸中央人民廣播電台今天報導，大陸去年共有11部電視劇網路播放量突破百億次。今年截至目前為止，至少已有2部電視劇聲稱點擊量「破百億」。不過，有業者出來踢爆，這些點擊率9成涉嫌灌水。
58集、310億網路播放量，2017年才過去1/4，電視劇「三生三世十里桃花」平均每集播放超過5億次，再度刷新民眾對點閱率的認知。
一名業者質疑，有的網路影片點擊率超過20億，「中國大陸網民總共才多少？」業者表示，這個數字一定有誇張。網路點擊率一般排名前20的影片，或多或少都有灌水行為。
有需求就有供給，在淘寶搜尋「點擊量」相關產品就有46頁，生意好的店家單月成交量超過600筆。其中刷愛奇藝最貴，1萬流量要人民幣20元（新台幣約90元），優酷8元左右，搜狐視頻5元上下，騰訊、樂視2元左右。
一名賣家表示，這是因為各平台難度不同，「愛奇藝會難刷些，如果騰訊視頻會容易，一天可以刷一兩千萬（次）」。
業者解釋，一部電視劇網路正常播放量的數字曲線，應該從上午7時逐漸上揚，晚間9時左右達到全天最高峰；而一旦出現灌水，這個曲線就會像心電圖一樣突然激增，更怪的是峰值常在凌晨出現。1060405
(中央社)
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