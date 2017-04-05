澎赤馬漁港傳油污 岸巡官兵緊急除污

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澎湖赤馬漁港港嘴處今天傳出有油污染情形，岸巡7總隊動員官兵攔油吸油，澎湖農漁局明天將取樣進行化驗，了解油污從何而來。

岸巡7總隊表示，由於赤馬漁港港嘴處處，並無漁船泊靠，無法判定油污來何處排放，目前己先行取樣。

岸巡7總隊赤馬安檢所是在今天中午過後接獲有民眾通報，在赤馬漁港港嘴處發現有一大片長達10餘公尺的油污隨著海潮漂浮，立即動員官兵設置攔油索和吸油棉，進行油污清理工作，以防油污持續擴散，所幸及時獲得控制，油污垃圾通報西嶼鄉公所清潔隊協助清運。1060405

(中央社)