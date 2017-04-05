RM前成員Gary閃婚 妻子不是宋智孝
現年39歲的南韓嘻哈歌手、曾是綜藝「Running Man」成員之一的Gary，今天透過個人社群網站宣布與圈外女性閃婚，令包括他所屬經紀公司在內的所有人士深感訝異。
南韓媒體OSEN今天指出，Gary稍早在他的SNS上貼「今天我和心愛的人定下了千年佳約」，發佈閃婚喜訊。
Gary在貼文中表示，「我們不會舉行婚禮，只是透過兩人的約定而結為夫婦。妻子是圈外人，我的靈魂剎那間被她吸引住了。」
他說，「突如其來的消息，嚇到不少粉絲，希望大家能為我們新的前景送上美好的祝福，我們會一直幸福下去。」
Gary與吉聯手組成嘻哈男子二人組Leessang，成為南韓嘻哈音樂的前鋒人物。
Gary與宋智孝在SBS綜藝節目「Running Man」組成「週一情侶」，除了常被粉絲拱作堆，兩人在節目上的互動更常常受到注目。
最近Gary為了專注於填詞作曲並全力錄製音樂而退出綜藝節目「Running Man」。
今天證實Gary的真命天女並非「週一情侶」宋智孝，網友除了佩服Gary藏愛功夫一流，也紛紛留言祝福他新婚幸福。1060405
(中央社)
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