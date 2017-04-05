中國成美國最大石油買家 超越加拿大

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中國大陸2月從美國進口的原油總量成長3倍，已超過加拿大，成為美國最大的石油客戶。

彭博報導，美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）當地時間4日發布數據，中國大陸2月份進口808萬桶美國輕質原油，接近1月進口量的4倍。美國2月的原油出口量也因此升至創紀錄的3120萬桶。

美國最大的貿易夥伴加拿大2月進口684萬桶，較1月份下滑20%。

為了削減庫存、提振油價，石油輸出國家組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的部分產油國2016年底決定，2017年上半年每天減產石油180萬桶。

分析師表示，美國原油出口飆升，意味美國產油商正從OPEC和其他產油國手中奪取更多的市占率。1060405

(中央社)