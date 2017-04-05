王幸子連3年捐善款 助中市消防設備更新
揪甘心！連續3年善心人士王幸子女士捐善款給台中市消防局，購置消防衣，救災用配備，今天又捐贈220萬元，採購消防頭盔、並能逐年汰換使用3年以上的消防衣，消防局感謝來自民間的力量，將善款發揮最大效益，將仍堪用的消防衣留作備用，讓同仁出勤無後顧之憂，提升救災戰力。
捐贈儀式於台中市政府消防局舉行，由工策會副總幹事蔡榮晉代表王幸子女士捐贈，副市長張光瑤則代表市府受贈，消防局長蕭煥章、社會局長呂建德也都到場，儀式簡單而隆重。
蔡榮晉指出，兩年前發生桃園保齡球館大火因缺乏熱顯像儀，無法得知火場溫度，不少消防員為救火不幸罹難。當時消防隊熱顯像儀僅3支，王幸子女士一口氣捐贈3支熱顯像儀，每支單價48萬元，交代「要捐就要捐最好的」。
王幸子捐贈220萬元善款，其中100萬將購置消防頭盔，90萬元購置家防中心公務車，用於外展服務上，30萬元協助孤苦無依市民喪葬補助。除了希望拋磚引玉，也呼籲捐贈者能打電話了解真正需求，讓資源皆能充分運用。
(中時)
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