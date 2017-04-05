大馬頂級賽 戴資穎過頭關 次輪戰小小白

世界球后戴資穎只花24分鐘就闖過首輪。（badminton photo提供）

馬來西亞羽球頂級超級賽5日開打，「世界球后」戴資穎首輪只花24分鐘，就以21比12、21比10淘汰印尼對手，女單次輪將與「小小白」白馭珀上演「台灣內戰」。「台灣一哥」周天成則繼上周印度超羽賽後，再以直落2擊敗丹麥的韋廷胡斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），挺進男單第2輪。

戴資穎在「小世界盃」全英公開賽奪冠後，未出征印度於國內調整，來到大馬立刻開出紅盤。小戴2013年曾於吉隆坡封后，但當時賽事還不是頂級賽等級，去年則在女單決賽不敵泰國依瑟儂。

白馭珀則在去年10月肘傷退出台北羽球大師賽後，經手術、復健免戰近半年，於馬來西亞頂級賽復出。小小白復出首戰就展現韌性，力戰逾1小時後以16比21、21比16、21比16逆轉淘汰地主女將林吟芳，明對決同屬合庫的戴資穎。

男單小將王子維首輪碰上第8種子、香港伍家朗，則不幸先盛後衰，以22比20、17比21、19比21落敗，未能晉級。

(中時電子報)