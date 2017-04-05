郭富城婚禮姐姐張羅 方媛忙試婚紗
51歲香港天王郭富城與女友方媛3月4日在香港申請註冊結婚，消息震驚華人世界。日前回港籌備婚禮的郭富城，正由4個姐姐幫忙張羅婚禮，方媛則忙著四處試婚紗、挑選珠寶，準備做漂亮新娘。
綜合香港媒體報導，由於郭富城忙於拍戲，婚禮由4個姐姐全權負責張羅。
郭富城結婚是因為母親年事已高，且身體不好，城城希望了卻母親心願，所以婚禮極度低調，只會兩家人擺幾桌酒。
報導稱，郭富城2日回港後，一直在家中沒出門。日前見守著的媒體離開後，才放心與朋友聚會，來個婚前大解放。
當天夜裡11點多，一行人才離開。戴上口罩的郭富城春風滿面，獲途人恭喜時，還揮手道謝。記者問到為什麼沒見到方媛同行及婚禮等安排，他都沒有回答，匆匆登上橙紅色跑車離去。1060405
(中央社)
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