30年警察制服首度革新 近4成警希望刪除領帶

我國警察現行冬季便服樣式。（胡欣男翻攝）

位於警大的世界警察博物館，陳列各國警察制服款式，圖為紐約警察的制服。（胡欣男翻攝）

香港警察制服樣式。（胡欣男翻攝）

30年來警察制服首度將有大變格，警政署日前發函各警察機關，針對「便服」是否刪除領帶調查，總計5萬5355份回覆，有37％認為領帶不方便，應該刪除，24％不贊成刪除，但可由主管律定穿著時機，39％無意見。

警政署行政組指出，因最初有基層員警在NPA署長室臉書反映便服的領帶，不合時宜，在追緝歹徒時，不僅不方便，還可能被勒住危險。因此警政署先針對領帶問題做問卷調查，未來包括制服的顏色、樣式、鞋子、帽子等，都在革新的範圍，並未設限。

警政署說，制服革新以實用性、方便、美觀、有辨識度並展現公權力為主，也要考量成本，因現行制服的採購，除署屬機關外，都是各縣市政府編列預算採購。

警察制服分「禮服」、「常服」與「便服」，這波先改革便服，禮服、常服因較少穿著，先不改。

警政署邀請輔大、實踐、文化大學的服裝設計與織品相關學者，加上業務單位主管、基層代表，共52人組成警察制服樣式研修委員會，上周5召開第一次會議，將在1個月內，從臉書、網路問卷等，廣泛蒐集同仁意見，再持續開會研議改革方向。

(中時)