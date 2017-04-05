不用年齡來衡量 高雄樂舞青春《那段秘境旅程》

走入第三年的高雄樂舞青春計畫，即將於4月29、30日於大東文化藝術中心推出音樂舞蹈劇場《那段秘境旅程》，這群熱愛表演藝術並獲選的幸運兒，卯足勁勤練，要把最美好的一面，獻給觀眾。（文化局提供）

尤氏姐弟的專業、熱情、積極主動精神，令參與計畫的指導老師感動。（文化局提供）

郭定宸的表現，令編舞家印象深刻。（文化局提供）

走入第三年的高雄樂舞青春計畫，即將於4月29、30日於大東文化藝術中心推出音樂舞蹈劇場《那段秘境旅程》，由近55位10至18歲喜愛音樂及舞蹈的青少年，歷經公開甄選以及長達半年以上的排練期間所共同演出。

成員年齡雖小，志氣卻高，夢想卻遠大，認真、堅持的學習態度令指導老師感動又疼惜，個個都是充滿潛力的明日之星。

來自台南銅管樂家庭的小號樂手，國立南科國際實驗高級中學國中部三年級尤彣勻，連續3年來參加培訓，今年還「揪」弟弟一起來。

她從10歲開始學習銅管樂器小號，因為爸爸媽媽也曾是銅管樂手，雖然第一年參加是爸媽的提議，但2015年「動物狂歡節&彼得與狼」演出之後，他就愛上每年春藝樂舞青春計畫，接連2年都參加，即使已經參加三個樂團排練，仍然表現極高的主動與熱情。

因為，參加樂舞青春的表演非常特別，與一般樂團排練不同，除了演奏經典曲目之外，還可以與舞者共同演出，演奏的同時用眼角餘光看到舞台上的演出，其實心情也是跟著跳舞。

國小六年級的弟弟尤于綸今年第一次參加，兩位小號樂手的母親陳奕婷說，想到每個周末都從台南開快1小時的車程來排練，其實第二年之後有猶豫過，但回想自己與尤爸爸的音樂之路，雖然沒有往職業樂手發展，但看到姐姐投入且開心的排練，這種主動積極的學習態度，是超乎預期的。

新興高中國中部音樂班二年級的郭定宸，不只是選擇在家自學很獨特，運用了他學習鋼琴、武術、京劇、芭蕾舞的資歷來參加舞者甄選，也令編舞家印象深刻。

郭定宸覺得自己經過7個月的集訓排練，他學到如何在跳舞的時候感覺地板的震動，以及專心聽別人的呼吸聲，相互感應彼此的腳步，連呼吸頻率都可以相同。

從甄選、排練到集訓至今看著定宸的編舞家黃郁翔，認為定宸因具備豐富的肢體開發經驗，所以創意靈活與可塑性都很高，再加上學習音樂的背景，讓他透過自由發揮的方式詮釋音樂，激盪出更多的肢體創意。

定宸的爸爸郭品維表示，即使定宸常常排練結束後喊累，但依舊對每次集訓充滿學習熱情，尤其是接受雲門２舞者及英國柯婕舞團編舞家的大師班之後，對自己更有自信。

樂舞青春《那段秘境旅程》融合東方色彩與高雄印象的故事情節和視覺元素，利用浮空投影打造出既立體又虛幻的舞台空間，所有沿路經過的風景與神話角色都能夠充分具有奇想性與魔幻感，並且透過互動感知器讓舞者與影像互動共舞，產生獨特的美學畫面。

孩子們的努力，即將完美呈現，高雄樂舞青春《那段秘境旅程》4月29日19:30、4月30日14:30，大東文化藝術中心演出。

(中時)