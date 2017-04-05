迪士尼公主齊聚音樂會 邀請樂迷走紅毯拍照

迪士尼公主電影交響音樂會將在台灣做全球首演。(牛耳提供)

迪士尼電影真人版《美女與野獸》此刻票房橫掃國際影壇，「為自己加冕：迪士尼公主電影交響音樂會」則將在台灣做全球首演，擔任主唱的女歌手愛琳、音樂劇主唱萬山樹與新加坡名演員張耀棟都已經抵達台灣，與長榮交響樂團舉行彩排，將帶來11部迪士尼經典動畫與16首動人的主題曲，感受公主的溫柔與堅強。

「迪士尼公主電影交響音樂會」將以動畫影像搭配音樂演出多首經典的公主主題曲，包含真人版《美女與野獸》及《白雪公主》、《仙履奇緣》、《睡美人》、《小美人魚》、《曼哈頓奇緣》等、隨著高畫質HD螢幕播放電影畫面。

台灣華特迪士尼行銷總監吳育達表示，從1937年第一部公主電影《白雪公主》到《魔髮奇緣》的樂佩公主， 「我們所塑造的迪士尼公主有自由、冒險、勇敢的精神，為自己的每一種美好加冕。」就像《美女與野獸》中的貝兒非常勇敢，《仙履奇緣》的仙杜瑞拉雖被環境折磨，仍然捍衛自己信念，「現在的女生已經不需要等待王子來救贖，自己就有很多好事會發生。」

音樂會製作人李洁梅表示，這是一個全新的音樂會製作，上半場是比較懷舊的公主形象音樂會，下半場則是近年熱門動聽的迪士尼動畫電影公主大集合，至於正在演出的真人版《美女與野獸》主題曲也會在音樂會演出之列，「雖然新版的《美女與野獸》貝兒不是公主，但是在過去她的確是，所以我們加在特別演出。」安可曲則會讓現場所有樂迷一起演唱《冰雪奇緣》的〈Let It Go〉，做一個美好的結尾。

女主角愛琳來自俄羅斯，「我看一般電影不會哭，但是每次看迪士尼的電影總會掉淚，劇情很令人感動。」愛琳說她覺得迪士尼裡每一個公主的角色都是獨一無二，「在舞台上，我會想像自己是公主，這也是演唱時很重要的一部分。」

音樂會將於4月7、9日分別在台中國家歌劇院、台北國家音樂廳舉行，牛耳藝術總監牛效華表示，這次將在台中國家歌劇院做戶外星光大道活動，台北則將開啟音樂廳五號門，歡迎所有觀眾走紅毯進場拍照。

(中時)