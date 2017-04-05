道恩斯好投壓制 6局結束桃猿4比0領先兄弟
５連勝的Lamigo桃猿今在桃園主場面對三連敗的中信兄弟，前6局桃猿靠著先發洋投道恩斯順利壓制，加上林泓育的2分炮帶動攻勢，6局結束取得4比0領先。
道恩斯去年效力獅隊時，對上中信出賽5場苦吞三敗，自責分率高達9.53，不過此役判若兩人，主投6局僅被擊出２支安打，還飆出了7次三振，完全封鎖住中信打線。
此役第2局桃猿就靠著朱育賢的二壘安打打開攻勢，隨後陳俊秀擊出左外野方向的飛球，中信左外野手曾陶鎔卻發生失誤，讓桃猿隊先馳得點；第3局桃猿先靠兩支安打攻下1分，林泓育又適時開轟再添2分，加比數拉開到4分差距。
鄭凱文今擔任中信先發投手，結果第2局就失分，中斷跨季22.2局無失分紀錄，此役前6局投球，被擊出8支安打失4分，3分自責分。
(中時電子報)
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