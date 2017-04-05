不復合就開扁 怨偶互毆雙雙遭到起訴

張男不滿江姓女友要求分手，趁將女返回住處取物，抓起她的頭猛撞牆壁，把將女的左耳撞到失聰，由於張男本身也被江女打傷，新北地檢署分依過失致重傷害、普通傷害罪嫌起訴張男、江女。

檢方表示，年齡相差13歲的張男、江女，原本同居在三重張男住處，去年江女表示要分手後就搬離兩人愛巢，直到6月底才又重返三重表示要拿回自己的物品。

張男趁江女回來時希望能挽回舊情，但江女心意已決，2人一言不合後動手開打。

江女先是口咬張男，接著手腳並用猛抓、猛踢張男的臉、肩等處；張男吃痛後也猛揍舊愛，不僅把江女頭及身體打得遍體鱗傷，最後還抓住江女的頭猛撞牆壁，導致江女治療後左耳完全聽不見聲音。

由於兩人事後都檢具驗傷單提告，不願和解，新北地檢署今日偵結全案，將前女友打成耳聾的張男依過失致重傷害罪嫌起訴，把張男打得鼻青臉腫的江女，則依傷害罪嫌起訴。

(中時)