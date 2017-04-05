向太爆成龍遭勒索痛哭 劉嘉玲中肯解答

劉嘉玲表示不方便談成龍家事。（圖／達志影像）

吳綺莉今前往超市，隨後又去替外婆掃墓。（圖／取自《on.cc東網》）

武打巨星成龍17年前出軌吳綺莉，因所生「小龍女」吳卓林與母鬧翻，使昔日這樁家事再度掀起討論，日前向太暗指多年前有人勒索成龍，使他因此痛哭，今(5日)晚間劉嘉玲出席公開活動，中肯表示：「人有很多層面」，包括她也是，至於別人家事她不方便回應。

據香港《蘋果日報》報導，劉嘉玲今晚替展覽活動站台，問對最近成龍事件看法？她表示有看到新聞，是否贊同向太所說成龍私下有情有義？劉嘉玲認為人有很多層面，「影壇有這樣一位傑出藝人，我們應該為他驕傲，至於他人家事則很難說。」

而小龍女入院後，今《on.cc東網》直擊吳綺莉上午先到超市買日用品，下午再去給外婆掃墓，問她是否因女兒快回家才急忙補貨？她則回應：「不是，是家裡都沒了」，離開墓園時她對狗仔稱要回家了，卻開往一處商場，下車時見記者仍跟緊緊，她哭笑不得說：「唉，真的要被你們氣死」，解釋是去買洗髮精，上車前還特地秀出紙袋證明沒說謊，最後跟記者道別說：「真的要回家啦，拜拜！」

(中時電子報)