解放軍下餃子 四天內兩艦下水一艦服役

經歷了1990年代的低潮後，21世紀起大陸開始快速發展海軍，2016年一整年就有20多艘水面艦艇服役。而今年從3月28日到4月1日這四天內，更創下一艘軍艦服役、兩艘下水的驚人高造艦頻率。

3月28日，上海滬東造船廠建造的054A級巡防艦安陽號下水，054A級巡防艦滿在排水量約4千噸。3月31日056A級護衛艦六盤水號服役，加入南海艦隊，該艦以貴州城市六盤水命名。4月1日又有一艘054A級巡防艦下水，該艦由廣東黃埔造船廠建造。054A級巡防艦下水後大約一年整即可服役，因此這兩艘新下水的054A級巡防艦大約會在明年春夏之際服役。

(旺報)