網友盛讚大帥哥 文章糾正：他是黃磊

黃磊（上）在綜藝節目中教導新人如何在演唱圈待人處事。（取自新浪微博＠影視扒片君）

文章被誤認為黃磊。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

最近有網友透過微博公佈黃磊在3月19日播出的綜藝節目《嚮往的生活溫暖》中，與何炅在談話中，指點新人魏大勳、楊迪在演藝圈的處事之道，教大家如何面對演藝圈的各種複雜問題，幾位新人更是在這次談話中受益匪淺。

不少網友讚賞黃磊與何炅提攜後進的行為，在社群平台上瘋狂轉傳，沒想到竟有網友把黃磊誤認成男星文章，大為讚賞，留言誇獎：「文章大帥哥的造型就是酷哇！」

文章今天（4月5日）透過微博否認此事，一本正經地糾正：「他是黃磊老師。」

(旺報)