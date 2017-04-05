搭電梯被拍屁股兩下 女提告敗訴

56歲張姓男子被女同事指控於2016年5月9日一同搭乘電梯時，以右手拍打女同事左臀部2下，隨即離去，女同事稱當下很驚嚇、感到噁心，覺得受到性騷擾，事後對張男提告。新北地院認為與性騷擾之要件不合，張男獲判無罪。

判決指出，張男當天在7樓電梯門口巧遇女同事，與女同事及另名長官一同進入電梯，電梯抵達1樓時，女同事幫忙按下開門鍵，讓其他兩人先行離開。張男供稱，想要對女同事表達謝意，有觸碰到其身體，但不知道觸碰到哪裡，並無性騷擾之意，在電梯中，與女同事沒有互動，連眼神都沒有對到。

法官勘驗當天電梯影像，發現張男確實有觸碰到女同事身體，但時間非常短暫，視線並未轉向女同事，給予任何暗示性動作；加上當時同在電梯內的長官供詞指出，當下並無發現任何異狀，也沒有察覺兩人有不尋常的互動。

新北地院認為女同事雖有不舒服的感覺，但張男並無與其有互動，加上當時還有其他人在場，與性騷擾要件不合，張男獲判無罪。

(中時)