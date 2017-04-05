游宗儒中繼拿勝投 更希望拿下生涯首個中繼點

身為猿隊的中繼投手，游宗儒期盼拿下中繼點。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿投手游宗儒，今年開季就待在一軍，不過直到2日對上富邦時才首度出賽，中繼2局無失分，還在隊友適時火力支援下，成功拿下勝投，他表示，還是希望可拿下第一個中繼點，畢竟是擔任中繼的角色。

游宗儒2015年加盟猿隊，去年就出賽26場，自責分率9.62，今年開季就從一軍出發，他表示，之前在牛棚待命時，就是一直保持狀態，告訴自己一定有機會出賽，上場就是把自己的工作做好。

目前開賽至今，猿隊投手群表現出色，自責分率僅2.89，游宗儒說，主要是學長們表現非常好，自己也在一旁邊學習邊看，也有請教很多賢拜，從中學習。

中職炮火猛烈，游宗儒指出，去年上場時的確會有點畏懼，不過有了經驗後，今年就更趕勇於面對打者，不會再去想不好的結果，期待與各個打者對決。

(中時電子報)