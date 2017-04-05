被哥哥從小打到大 女星自曝瘀青照：家門不幸

朱智賢的形象向來活潑開朗。（圖／取材自朱智賢臉書）

朱智賢曝光被打到瘀青的照片。（圖／取材自朱智賢臉書）

朱智賢4日PO出「可悲」字眼，自揭家醜。（圖／取材自朱智賢臉書）

30歲港星朱智賢外型亮麗、身材惹火，向來給人活潑開朗形象的她，近日自爆受家暴之苦，透露被哥哥從小打到大，還曬出被打到瘀青照，，引發高度關注。

朱智賢昨（4日）先在臉書Po出英文單字「可悲」的圖片，怒罵一個30幾歲的男人，還以為用暴力可以解決問題，真是好可悲，「我絕對不會容許事情發生，有必要的話，我一定會報警處理，絕不姑息」。

而今她則曬出自拍照，只見她鼻子整個通紅，嘴角明顯有點瘀青，並透露從小被哥哥打到大，尤其長大後還會罵髒話，甚至問候祖宗18代，令她無奈道「有個這樣的哥哥真是家門不幸！」

另外，朱智賢覺得35歲的哥哥是成年人也是人父了，卻不懂得做人真是悲哀，也提到過去之所以容忍，是因為不想讓爸爸難過，但不代表會忍一輩子，最後難掩失落地說「有這樣的哥哥，我真的好傷心」，還補充說「希望天下所有的兄弟姊妹都能相親相愛，互相尊重」。

朱智賢自曝家醜後，引來眾人關心，提醒她有需要就報警，千萬不能縱容家暴，也感慨家家有本難念的經，盼她要注意安全。

(中時電子報)