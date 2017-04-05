知名塑身衣「維娜斯」違商標法 負責人遭訴
兩家知名塑身內衣品牌「維娜斯」、「瑪麗蓮」，爆發商標法糾紛，藝人小S曾代言的維娜斯，被藝人隋棠曾代言的瑪麗蓮檢舉，涉以瑪麗蓮註冊商標製刊關鍵字廣告，公平會去年已依違反公平交易法裁罰維娜斯5萬元，並移送台北地檢署調查；台北地檢署今天認為維娜斯違法，依違反商標法起訴維娜斯負責人葉怡伶。
公平會調查，維娜斯2015年8月7日至11日在Google搜尋網站，使用競爭對手瑪麗蓮的品牌名稱製刊關鍵字字串，以「維娜斯瑪麗蓮、讓老公更愛妳」、「助妳完美瑪麗蓮」等爭議文字，附加在維娜斯官網連結。
公平會去年6月審議後認為，維娜斯所製的關鍵字字串，藉由與競爭對手瑪麗蓮品牌並列方式，增加消費者瀏覽維娜斯網站的機會，使瑪麗蓮蒙受潛在消費者的流失，涉違反公平交易法，處以5萬元罰緩。此案經移送北檢調查後，檢方認為維娜斯涉違反商標法。
(中時)
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