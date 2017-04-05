余天終於破冰么弟余帝 失和豬哥亮成心中最憾

余天與么弟余天。(本報系資料照)

豬哥亮2012年前曾幫余天演唱會站台。(本報系資料照)

豬哥亮因大腸癌末期一度傳出病危，不過他福大命大，不僅和女兒謝金燕破冰，還傳出身體逐漸好轉，令親友們都鬆了口氣。只是他今(5日)就被週刊報導，指他雖然與謝金燕和解，與余天心結卻難解。兄弟情回不去，也是余天心中最大遺憾。

豬哥亮、余天5年前因為節目主持棒銜接爆不合，據《壹週刊》報導，兩人個性差異大，豬哥亮愛面子且有仇必記、有恩必報，余天則是有話直說，但說過就忘了，期間雖有人試圖幫他們調解，可惜最後都無果，心結越結越深。

據悉，余天對於與豬哥亮兄弟情因為小誤會失和相當自責，雖然努力想挽回，也透過多重管道嘗試聯絡對方，但都聯繫不上，而他的心情時不時也因為這件事影響，與豬哥亮關係無法挽回，也成為他心中最大遺憾。

雖然余天尚未與豬哥亮破冰，但他近日卻和么弟余帝大和解，主動致電給余帝詢問是否受洗。歌手出身的余帝，2年前曾代表國民黨參選新竹市議員，讓民進黨籍的余天相當不諒解，直接表明拒幫弟弟站台，兄弟關係從此變得尷尬。

(中時電子報)