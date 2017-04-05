御飯之友 日本熊本致贈高雄姐妹校香鬆拌飯料

日本熊本致贈高雄姐妹校香鬆拌飯料「御飯之友」。（教育局提供）

香鬆的美味，令孩子們食慾大開。（教育局提供）

香鬆令孩子們食慾大開。（教育局提供）

白飯拌上有著小魚乾、海苔與芝麻香氣的「香鬆」是什麼滋味？答案是「好吃」。日本熊本縣國際香鬆協議會致贈1000份香鬆拌飯料「御飯之友」，給與熊本縣小學締結姐妹校的高雄市光榮國小、福山國小，2校學生5日午餐時享用，學生們高興說很好吃，將飯菜吃光光。

日本熊本縣國際香鬆協議會委請高雄市教育局將熊本縣小學生最愛吃的「白飯之友」，送給熊本縣小學交流與簽訂姐妹校的鹽埕區光榮國小3百分、左營區福山國小700分，小朋友於今天營養午餐時，品嚐來自熊本縣的禮物。

熊本的「香鬆」源起於當地藥劑師吉丸末吉，將魚骨磨成粉狀灑在飯上食用，均衡營養，來改善當時普遍鈣質攝取不足的小學生；之後再增加口感與美味，改為將小魚乾磨成粉狀，加入青海苔、芝麻增添香氣，並加上熊本縣的吉祥物「熊本熊」包裝巧思，設計出最受孩子喜愛的香鬆拌飯料「御飯之友」。

光榮國小校長李哲明表示，高雄市與日本熊本縣民間友好交流不斷，今年初簽訂友好城市後，日本國際香鬆協議會為讓高雄了解、品嚐熊本縣營養好吃的傳統美味，持續維持雙方交流貢獻，此次特別贈送「香鬆」，讓高雄的姐妹校小朋友了解熊本的老字號美食，未來還會贈送光榮國小、福山國小香鬆拌飯料「御飯之友」，讓2城市小學生一起吃出美味、吃出健康。

特殊的口感，鮮美的滋味，令學童們食慾大開，飯量也比平日增加，都讚美說好吃。

(中時)