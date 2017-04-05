前NBA球星當外公了 照樣在大陸打職籃

北京時間4月5日，前NBA球星、現於大陸職籃CBA出賽的馬布里(Stephon Marbury)在微博上透露，自己的女兒在美國當地時間2017年4月4日上午10：34順利誕下一名男嬰，他升級當外公了。

1977年出生的馬布里今年40歲，1996年進入NBA打球，兩度入選明星賽，兩度入選年度第三隊，但後來無法獲得球隊新教練信賴重用，上場時間越來越少，2009年之後就沒有繼續在NBA出賽了。

2010年轉戰CBA賽場，效力北京首鋼隊。在本賽季北京隊的比賽結束後，馬布里宣布自己不會退役，下賽季這位外公級球員仍然會征戰，成為球場上「輩分最高」的球員。

(旺報)