污染事件後 台塑河靜廠等候批准試運轉

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越南國營媒體報導，環境總局官員今天表示，台塑河靜鋼鐵廠已符合試運轉條件。河靜鋼鐵廠一年前被控在中部海岸排放毒污水，毒害包括罕見品種的數公噸魚群。

根據法新社，經過3天檢查，環境總局官員說，等待中央政府同意運轉期間，鋼鐵廠可以先開放。造價上百億美元的台塑河靜廠2012年起興建。

越南電視台（VTV）報導，越南環境總局資深官員黃文識（Hoang Van Thuc）說：「接獲檢查團隊建議後，政府稍後才會決定，是否准許這座鋼鐵廠試運轉。」

越南電視台報導，在發生毒污水毒死魚事件後，河靜鋼鐵廠在營運必須糾正的53項違法項目，已充分解決52項。

河靜鋼鐵廠因毒污水事件遭罰款5億美元，但是仰賴捕魚為生的沿岸社區仍群情激憤，自去年4月發生大量魚群死亡事件後，持續有抗議行動。（譯者：中央社羅苑韶）1060405

(中央社)