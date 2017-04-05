阿米爾罕演摔角選手 全台票房破3千萬

印度演員阿米爾罕主演的「我和我的冠軍女兒」，片中他飾演摔角選手，上映12天全台票房破台幣3000萬元，超越「三個傻瓜」賣座紀錄達2倍之多，榮登印度電影在台影史票房冠軍。

「我和我的冠軍女兒」由印度演員阿米爾罕監製與主演，改編自真人真事的情節，堪稱今年度最令人感動的銀幕父女情。

電影改編自印度摔角選手瑪哈維亞的傳奇感人故事，由阿米爾罕飾演瑪哈維亞，是一名摔角金牌得主，卻因生活與體制問題而放棄摔角夢。他一心一意能生個兒子，一圓當年未盡夢想。

但多年來他膝下無子，卻有四位女兒，幾乎要放棄的他在偶然機緣下，發現兩個女兒不讓鬚眉的摔角天分，開始訓練她們摔角，過程酸甜苦辣。

在電影中，阿米爾罕從年輕演到老，身材從壯到胖，一度增肥到97公斤，體脂肪37%，五個月後又練回成肌肉猛男，體脂肪降到9.67%，毅力驚人。

許多影評也將本片評選為年度最佳電影，資深藝人郎祖筠也推薦本片「感人、幽默、又好看」；演員許傑輝也直誇「感人好看全無冷場」。

「我和我的冠軍女兒」上映12天，全台累計票房破3000萬元，一舉超越「三個傻瓜」賣座紀錄達2倍之多，為了回應影迷爭睹的熱情，全台各地電影院也加開場次、調換廳別、西門町樂聲影城更是加開800人旗艦大廳。1060405

(中央社)