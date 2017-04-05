阿米爾罕演摔角選手 全台票房破3千萬
印度演員阿米爾罕主演的「我和我的冠軍女兒」，片中他飾演摔角選手，上映12天全台票房破台幣3000萬元，超越「三個傻瓜」賣座紀錄達2倍之多，榮登印度電影在台影史票房冠軍。
「我和我的冠軍女兒」由印度演員阿米爾罕監製與主演，改編自真人真事的情節，堪稱今年度最令人感動的銀幕父女情。
電影改編自印度摔角選手瑪哈維亞的傳奇感人故事，由阿米爾罕飾演瑪哈維亞，是一名摔角金牌得主，卻因生活與體制問題而放棄摔角夢。他一心一意能生個兒子，一圓當年未盡夢想。
但多年來他膝下無子，卻有四位女兒，幾乎要放棄的他在偶然機緣下，發現兩個女兒不讓鬚眉的摔角天分，開始訓練她們摔角，過程酸甜苦辣。
在電影中，阿米爾罕從年輕演到老，身材從壯到胖，一度增肥到97公斤，體脂肪37%，五個月後又練回成肌肉猛男，體脂肪降到9.67%，毅力驚人。
許多影評也將本片評選為年度最佳電影，資深藝人郎祖筠也推薦本片「感人、幽默、又好看」；演員許傑輝也直誇「感人好看全無冷場」。
「我和我的冠軍女兒」上映12天，全台累計票房破3000萬元，一舉超越「三個傻瓜」賣座紀錄達2倍之多，為了回應影迷爭睹的熱情，全台各地電影院也加開場次、調換廳別、西門町樂聲影城更是加開800人旗艦大廳。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。