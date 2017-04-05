霧霾造成精神傷害 南韓環保人士告北京

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中國大陸嚴重的霧霾，不光對當地居民健康帶來威脅，也影響鄰近國家空氣品質。南韓環保組織「綠色韓國基金」就將北京與南韓首爾政府一起告上法院，要求賠償粉塵汙染帶來的精神傷害。

韓聯社報導，這起訴訟的原告包括「綠色韓國基金」主席崔綠與律師安庚載外，另有5名人士共同參與起訴，要求北京和首爾政府分別賠償300萬韓元（約新台幣8萬元）。

他們在起訴書中表示，作為國際社會的一員，中國有責任將汙染物控制在可接受的水準。這項訴訟的目的是希望能推動找到汙染起源。

報導指出，近年來南韓空氣品質情況日趨惡化，汙染顆粒物主要來自中國大陸西部沙漠地區，也有部分屬於「本土霧霾」。之前南韓媒體也曾報導，有研究指稱中國大陸霧霾導致日韓3萬多人早逝。

環球網報導，中國大陸外交部發言人華春瑩日前也曾經對相關提問表示，空氣汙染是中國政府致力處理的問題，但解決這個問題需要一個過程。

至於是不是影響周邊國家，她指出，還需要科學與專業研究論證。中國環保部門與其他國家，包括周邊鄰國保持密切溝通，也願意在環保方面加強國際對話與合作，推動在環境保護和治理方面取得更多更快進展。1060405

(中央社)