陸民間收藏頻爆假 真品流亡海外
大陸民間古文物頻頻爆假，於北京民族文化宮展出的「龍鳳青銅劍」遭網友指出是贗品，而展品「三星堆立體玉兵陣」更被三星堆博物館打臉。
雖然大陸目前古玩市場有3000處，商鋪近100萬家，年交易額約500多億元人民幣，但大多民眾對民間古文物，仍抱持半信半疑的想法。
「華夏瑰寶─中國民間文物收藏主題展」上個月於北京民族文化宮展出，但卻有參展者提出質疑，認為展覽的多項藏品，並非真品，反而像現代仿冒品。網友也指出北京民族文化宮，所展的「龍鳳青銅劍」為贗品；甚至連「三星堆立體玉兵陣」，也被三星堆博物館打臉，於微博表示，雖然挺萌，但仍是假的。
因為鑑定制度不完善，民間收藏品鮮少被文博專家認定是真品，文博界更有收藏家揶揄，專家打死也不願說它是真的。由於無法鑑定為真品，自然就成贗品，許多民間收藏的真品，便流亡海外。
「世間不斷流傳精美的文物，若國家不收藏，最終只會往海外去。」中國文保基金社會文物保護協會主任許常新表示，許多國外回流的文物，其實早幾年前，就已走私出境，或被非法收購；而民間文物走私，海關也無法阻止。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。