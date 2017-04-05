陸民間收藏頻爆假 真品流亡海外

大陸民間古文物頻頻爆假，於北京民族文化宮展出的「龍鳳青銅劍」遭網友指出是贗品，而展品「三星堆立體玉兵陣」更被三星堆博物館打臉。

雖然大陸目前古玩市場有3000處，商鋪近100萬家，年交易額約500多億元人民幣，但大多民眾對民間古文物，仍抱持半信半疑的想法。

「華夏瑰寶─中國民間文物收藏主題展」上個月於北京民族文化宮展出，但卻有參展者提出質疑，認為展覽的多項藏品，並非真品，反而像現代仿冒品。網友也指出北京民族文化宮，所展的「龍鳳青銅劍」為贗品；甚至連「三星堆立體玉兵陣」，也被三星堆博物館打臉，於微博表示，雖然挺萌，但仍是假的。

因為鑑定制度不完善，民間收藏品鮮少被文博專家認定是真品，文博界更有收藏家揶揄，專家打死也不願說它是真的。由於無法鑑定為真品，自然就成贗品，許多民間收藏的真品，便流亡海外。

「世間不斷流傳精美的文物，若國家不收藏，最終只會往海外去。」中國文保基金社會文物保護協會主任許常新表示，許多國外回流的文物，其實早幾年前，就已走私出境，或被非法收購；而民間文物走私，海關也無法阻止。

(旺報)