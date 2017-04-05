累到血尿？劉以豪急澄清：身體健康、萬事如意

劉以豪和同劇演員一起逛超市買食材。（伊林娛樂提供）

劉以豪日前出席開鏡典禮。（伊林娛樂提供）

劉以豪哀怨啃紅蘿蔔。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂人氣偶像劉以豪被周刊爆累到一身病，甚至出現血尿。人正在蘇州拍都會時尚網路劇《瑪麗蘇遇上杰克蘇》的他，5日透過經紀公司鄭重澄清，那是去年底拍電影《帶我去月球》時發生的事，且僅發生過一次，去醫院檢查後沒有大礙。他強調現在的自己「身體健康、萬事如意」，謝謝各界的關心。

劉以豪表示，血尿就發生那麼一次而已，當時因為怕大家會擔心，所以沒有多說，可能是那陣子太累了，但現在身體已很健康。他說，現在的劇組演員中有人吃得很健康，他就跟著吃，還訂了好幾包小胡蘿蔔，但每次他吃到第3根就受不了，且大家都很貼心，餐餐都有水果吃，過得真的比在台北還健康。

這是劉以豪第一次到大陸拍戲，他覺得很有意思，也拍得很開心，因為大家來自四面八方，例如四川、新疆、黑龍江等，不同地方的人聚在一起，只為了一個共同目標，感情也很好，他現在見到每一個人都會先問「你哪裡來的啊」。且演員之間感情很好，常會約在陽台讀本，一起聽音樂、彈吉他、唱歌，一起去健身房運動，也會一起去超市買食材，回到廚房做菜，感覺就像個大家庭，像是回到大學生活般。

他說，蘇州什麼都有、都不缺，他也發現大陸的微信跟支付寶真的很厲害，幾乎沒有人在使用人民幣，當自己把人民幣拿出來時，會一直被嫌棄，因為他們覺得還在用紙幣很麻煩，「我一直請他們幫忙付錢，然後一直把紙幣給他們，他們就會一直說『啊！怎麼又是紙幣啊』。」

(中時)