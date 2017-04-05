累到血尿？劉以豪急澄清：身體健康、萬事如意
伊林娛樂人氣偶像劉以豪被周刊爆累到一身病，甚至出現血尿。人正在蘇州拍都會時尚網路劇《瑪麗蘇遇上杰克蘇》的他，5日透過經紀公司鄭重澄清，那是去年底拍電影《帶我去月球》時發生的事，且僅發生過一次，去醫院檢查後沒有大礙。他強調現在的自己「身體健康、萬事如意」，謝謝各界的關心。
劉以豪表示，血尿就發生那麼一次而已，當時因為怕大家會擔心，所以沒有多說，可能是那陣子太累了，但現在身體已很健康。他說，現在的劇組演員中有人吃得很健康，他就跟著吃，還訂了好幾包小胡蘿蔔，但每次他吃到第3根就受不了，且大家都很貼心，餐餐都有水果吃，過得真的比在台北還健康。
這是劉以豪第一次到大陸拍戲，他覺得很有意思，也拍得很開心，因為大家來自四面八方，例如四川、新疆、黑龍江等，不同地方的人聚在一起，只為了一個共同目標，感情也很好，他現在見到每一個人都會先問「你哪裡來的啊」。且演員之間感情很好，常會約在陽台讀本，一起聽音樂、彈吉他、唱歌，一起去健身房運動，也會一起去超市買食材，回到廚房做菜，感覺就像個大家庭，像是回到大學生活般。
他說，蘇州什麼都有、都不缺，他也發現大陸的微信跟支付寶真的很厲害，幾乎沒有人在使用人民幣，當自己把人民幣拿出來時，會一直被嫌棄，因為他們覺得還在用紙幣很麻煩，「我一直請他們幫忙付錢，然後一直把紙幣給他們，他們就會一直說『啊！怎麼又是紙幣啊』。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。