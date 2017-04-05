上海平均壽命83歲 飲食醫療成關鍵

我要評比

上海民政局聲稱，2016年上海人平均壽命再創新高，達83.18歲，雄踞中國各城市，高於北京平均壽命近2歲，多出西藏均壽近15歲，甚至比台北人也要多活3年。上海除了醫療技術發達，飲食健康可能也是壽命延長的原因。

上海不僅已成為大陸最長壽城市，也緊追全球平均壽命最高的國家日本（83.7歲），以及瑞士（83.4歲）。中國國家衛生和計劃生育委員會表示，上海經濟發展完善、醫學技術進步、公眾健康素養良好，都是讓上海居民保持一定健康水準的原因。

《健康時報》報導，上海居民多講求健康飲食，包括食品新鮮、不吃隔夜菜。蔬菜中的維生素經過冰箱存放後會大量流失，例如菠菜放置兩天後，維生素C會流失75%，而隔夜菜中含大量亞硝酸鹽，嚴重者會導致急性後天變性血紅素症。

上海菜有許多料理幾乎不添加醬油，只有些許油、鹽。上海市民家常菜餚大多用清蒸、水煮、涼拌，講究原汁原味。而使用蒸煮方式，水的沸點只有100度，相對快炒食物營養素相對保存較多。

但也有人認為，安徽、江蘇、浙江等外來人口就占了上海長住人數的6成，若此次民政局公佈數據將這些人口納入計算，數據或許並不那麼亮麗。

(旺報)