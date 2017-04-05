上海平均壽命83歲 飲食醫療成關鍵
上海民政局聲稱，2016年上海人平均壽命再創新高，達83.18歲，雄踞中國各城市，高於北京平均壽命近2歲，多出西藏均壽近15歲，甚至比台北人也要多活3年。上海除了醫療技術發達，飲食健康可能也是壽命延長的原因。
上海不僅已成為大陸最長壽城市，也緊追全球平均壽命最高的國家日本（83.7歲），以及瑞士（83.4歲）。中國國家衛生和計劃生育委員會表示，上海經濟發展完善、醫學技術進步、公眾健康素養良好，都是讓上海居民保持一定健康水準的原因。
《健康時報》報導，上海居民多講求健康飲食，包括食品新鮮、不吃隔夜菜。蔬菜中的維生素經過冰箱存放後會大量流失，例如菠菜放置兩天後，維生素C會流失75%，而隔夜菜中含大量亞硝酸鹽，嚴重者會導致急性後天變性血紅素症。
上海菜有許多料理幾乎不添加醬油，只有些許油、鹽。上海市民家常菜餚大多用清蒸、水煮、涼拌，講究原汁原味。而使用蒸煮方式，水的沸點只有100度，相對快炒食物營養素相對保存較多。
但也有人認為，安徽、江蘇、浙江等外來人口就占了上海長住人數的6成，若此次民政局公佈數據將這些人口納入計算，數據或許並不那麼亮麗。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。