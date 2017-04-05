又有年輕人國外運毒被逮！ 印尼逮2台人扣3.7公斤安毒

男子腿綁安毒，在印尼雅加達機場被逮。（胡欣男翻攝）

2名國人在印尼雅加達機場被查獲夾帶3公斤多的安非他命。（胡欣男翻攝）

印尼方面今天召開破案記者會。（胡欣男翻攝）

又有我國年輕人運毒在國外被逮！印尼與我刑事局共同在雅加達機場逮捕我國籍24歲賴、黃姓男子，在他們身上起獲3776公克安非他命，印尼黑市價約新台幣460萬。

刑事局今天指出，國際刑警科今年3月13日接獲印尼警方通報，有運毒集團將於近日安排運毒交通自台灣前往印尼，但運毒者身分、方式均不明確。

我警方經清查發現當天自台灣飛往印尼雅加達的班機，已於早上8時許起飛，預計13時許抵達印尼雅加達，偵查第三大隊針對該航班旅客進行分析，發現賴姓男子曾有友人，在年初因運毒於日本機場被逮，研判賴與這次同行的黃姓男子可疑。

刑事局緊急透過國際科、駐印尼警察聯絡官，協調印尼警方加強監控賴、黃2人動態，印尼警方於2人通關時發現神情有異，遂對2人進行拍搜注檢，查獲綁縛於腿部的安非他命毒品，共計毛重3776公克，經估計遭查扣安非他命毒品於印尼的小盤價格每公斤為4萬美元，總價值約新台幣460萬元。

因案件偵辦告一段落，今天印尼警方今天召開破案記者會，宣示打擊毒品犯罪的決心。

我警方說，賴男曾有公共危險前科，黃則無前科，顯示販毒集團利誘缺錢、無毒品前科的單純年輕人擔任運毒交通，降低在機場海關被查驗的風險，所幸警方及時得到情資，才能將他們繩之以法。

(中時)