又有年輕人國外運毒被逮！ 印尼逮2台人扣3.7公斤安毒
又有我國年輕人運毒在國外被逮！印尼與我刑事局共同在雅加達機場逮捕我國籍24歲賴、黃姓男子，在他們身上起獲3776公克安非他命，印尼黑市價約新台幣460萬。
刑事局今天指出，國際刑警科今年3月13日接獲印尼警方通報，有運毒集團將於近日安排運毒交通自台灣前往印尼，但運毒者身分、方式均不明確。
我警方經清查發現當天自台灣飛往印尼雅加達的班機，已於早上8時許起飛，預計13時許抵達印尼雅加達，偵查第三大隊針對該航班旅客進行分析，發現賴姓男子曾有友人，在年初因運毒於日本機場被逮，研判賴與這次同行的黃姓男子可疑。
刑事局緊急透過國際科、駐印尼警察聯絡官，協調印尼警方加強監控賴、黃2人動態，印尼警方於2人通關時發現神情有異，遂對2人進行拍搜注檢，查獲綁縛於腿部的安非他命毒品，共計毛重3776公克，經估計遭查扣安非他命毒品於印尼的小盤價格每公斤為4萬美元，總價值約新台幣460萬元。
因案件偵辦告一段落，今天印尼警方今天召開破案記者會，宣示打擊毒品犯罪的決心。
我警方說，賴男曾有公共危險前科，黃則無前科，顯示販毒集團利誘缺錢、無毒品前科的單純年輕人擔任運毒交通，降低在機場海關被查驗的風險，所幸警方及時得到情資，才能將他們繩之以法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。